EL : L'OGC Nice régale à Zulte Waregem

Dans : OGCN, Europa League, Coupe d'Europe, Foot Europeen.

Dans son premier rendez-vous d'Europa League, l'OGC Nice a offert un très joli spectacle en s'imposant largement à Zulte Waregem (1-5), grâce notamment à un doublé de Plea.

Quelques semaines après son élimination de la Ligue des Champions, en barrages face à Naples, Nice retrouvait le chemin européen à Zulte Waregem. Et contrairement à la saison passée, l'OGCN débutait sa campagne de la meilleure des manières puisque Plea marquait un doublé dans les vingt premières minutes de jeu. D'un tir croisé détourné par Heylen sur un service de Seri (0-1 à la 16e), et d'une reprise du droit suite à un centre de Lees-Melou (0-2 à la 20e). Mais le club belge n'était pas au bout de ses peines puisque Dante marquait ensuite son premier but sous le maillot de Nice d'une lourde frappe sous la barre (0-3 à la 29e).

La rencontre semblait pliée, mais dès le retour des vestiaires, l'ancien Marseillais Leya réduisait l'écart d'un tir à bout portant dans le but vide (1-3 à la 46e). Zulte surfait sur cette bonne vague, mais Olayinka butait sur Cardinale (52e). Et c'est finalement Nice qui clouait le suspense avec un but de Saint-Maximin, son premier à l'OGCN, après une passe de Balotelli (1-4 à la 68e). L'attaquant italien y allait enfin de sa petite réalisation avec un tir enroulé (1-5 à la 73e) pour boucler la démonstration niçoise.

Grâce à cette très belle victoire (1-5), les Aiglons prennent la tête du Groupe J juste devant la Lazio, qui s'est imposé au Vitesse Arnhem (2-3).