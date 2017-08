Barrages LDC : Liverpool, Naples, ça peut faire mal pour Nice

Dans : OGCN, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Avoir passé l’Ajax Amsterdam en match préliminaire est déjà une très belle performance pour l’OGC Nice, mais il faudra probablement que les Azuréens haussent encore leur niveau très prochainement étant donné le gabarit des possibles adversaires en barrage.

En effet, le Gym n’est pas tête de série pour ce tirage au sort et peut donc se retrouver face à cinq formations, qui sont par ordre de coefficient UEFA : le FC Séville, Naples, Liverpool, le CSKA Moscou et le Sporting Portugal. Autant dire que cela pourrait bien déboucher sur une très belle affiche, même si le ticket pour la Ligue des Champions serait probablement plus jouable face aux Russes ou aux Portugais. Réponse ce vendredi midi lors du tirage au sort.