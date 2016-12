Officiel : Sigthorsson quitte Galatasaray et revient à Nantes

Dans : FC Nantes, Mercato.

Seulement quatre mois après son départ en prêt avec option d'achat à Galatasaray, Kolbeinn Sigthorsson est déjà de retour à Nantes. Blessé au genou et absent des terrains depuis son arrivée estivale, l'attaquant de 26 ans ne jouera pas en Turquie puisque le club stambouliote vient d'annoncer « une résiliation mutuelle » de son prêt. Le héros islandais du dernier Euro va toucher 400 000 euros sur les 1,2 ME initialement prévus dans son contrat d’un an.

De retour chez les Canaris en janvier, Sigthorsson devra convaincre le nouvel entraîneur nantais, Sérgio Conceição, ou se trouver une nouvelle porte de sortie au mercato...