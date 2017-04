Officiel : Sergio Conceiçao prolonge avec le FC Nantes

Dans : FC Nantes, Ligue 1, Mercato.

Après une victoire à l’arrachée contre le FC Lorient ce samedi soir (1-0), le FC Nantes vient d'annoncer la prolongation de contrat de Sergio Conceiçao. Auteur de véritables miracles depuis son arrivée en décembre 2016, l'entraîneur portugais est désormais lié avec les Canaris jusqu'en 2020.

« Le FC Nantes et Sergio Conceição ont trouvé un accord pour que le technicien portugais demeure à la tête de l'équipe professionnelle jusqu’en 2020, soit 2 saisons de plus. Arrivé en décembre dernier pour prendre les rênes de l'équipe première, il a fait passer le club de la 19ème place à la 8ème place de Ligue 1 à ce jour. Depuis sa prise de fonction, en 18 matchs, il a glané avec ses joueurs 35 points soit 10 victoires et 5 nuls. Une véritable performance ! A 42 ans, il continue donc l’aventure au FC Nantes, accompagné de ses adjoints », a fait savoir le club nantais dans un communiqué. Une annonce qui met fin aux rumeurs de départ de Conceiçao.