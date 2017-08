Nantes : Une victoire à 10, la soirée parfaite du bricoleur Ranieri

Dans : FC Nantes, Ligue 1.

Claudio Ranieri, entraîneur de Nantes, après la victoire à Troyes (0-1) : « C'est une victoire très importante pour nous. On a fait un bon match, avec de la personnalité. C'est normal qu'à dix contre onze, on a du réduire les espaces. On a joué les contre-attaques. Je suis satisfait, jouer à dix n'était pas facile. Ce soir, je suis très, très satisfait du match. L'expulsion d'Awaziem ? Jamais je ne dirai quelque chose contre l'arbitre. C'est le travail le plus difficile dans le foot. Ce soir, malgré tous les blessés, nous avons bien joué. Je suis très satisfait des jeunes, comme Alcibiade et Walongwa qui ont fait un match phénoménal. Je suis revenu en France car j'aime ce pays. C'est un bon challenge. On doit continuer, il y a un grand match qui arrive ».