Nantes : Une fessée à Monaco, Conceição plaide coupable

Dans : FC Nantes, Ligue 1, Monaco.

Sergio Conceicao, entraîneur de Nantes, après la défaite à Monaco (4-0) : « Après quatre minutes, on prend un rebond et on concède un but. Monaco était beaucoup plus tranquille. On a joué contre une grande équipe, une équipe mature. Je le répète, si Monaco gagne contre Man City, c'est un candidat sérieux à la Ligue des Champions. C'est la première fois que nous perdons à l'extérieur, contre une équipe qui n'a perdu qu'une seule fois ici. Les joueurs ont tout donné pendant trois mois, depuis l'arrivée du staff. Là, ils sont passés à côté. Je prends la responsabilité du match. C'est peut-être moi qui n'ai pas bien préparé la rencontre. On a eu la possession du ballon. Mais ils ont été pragmatiques et réalistes dans le jeu. Monaco, dans tous les secteurs, a des joueurs de grandes qualités. Mbappe ? C'est un jeune de qualité, mais on en a aussi à Nantes. Il faut penser, déjà, au prochain match contre le MHSC ».