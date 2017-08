Nantes : Un souci avec Chapecoense pour Andrei Girotto ?

Dans : FC Nantes, Mercato, Ligue 1.

Le FC Nantes a officialisé samedi la signature d'Andrei Girotto, le milieu de terrain de Chapecoense, lequel a signé pour quatre ans avec les Canaris. Si le Brésilien était dans les tribunes de la Beaujoire samedi lors de la réception de l'Olympique de Marseille, sa présentation qui devait avoir lieu ce mercredi a été repoussée.

Et pour L'Equipe, le FC Nantes attend avec impatience le désormais célèbre Certificat international de transfert, comme le PSG l'avait fait avec Neymar, le quotidien sportif affirmant que « les négociations avec Chapecoense pourraient être plus épineuses que prévu. » On ne sait pas sur quel sujet les deux clubs peuvent encore discuter concernant Andrei Girotto, mais les dirigeants nantais n'avaient pas besoin de cela dans un mercato très compliqué pour eux. La bonne nouvelle de ce mercredi pourrait venir de la signature désormais imminente de Yassine El-Ghanassy, lequel devrait être présenté, selon Ouest-France, en même temps...qu'Andrei Girotto.