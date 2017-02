Nantes : Sala se défend de magouiller sur le plan fiscal

Dans : FC Nantes, Ligue 1.

Mis en cause, avec d'autres joueurs argentins de Ligue 1, dans le cadre d'une enquête du Parquet national financier qui travaille sur un dossier de « blanchiment de fraude fiscale aggravée », Emiliano Sala a tenu à faire entendre sa voix ce samedi. Car l'attaquant sud-américain du FC Nantes affirme ne rien avoir à se reprocher dans cette histoire révélée par l'affaire Football Leaks. Via les réseaux sociaux, Sala a tenu à se défendre face à ce qui se dit sur son compte.

« Suite aux articles parus dernièrement dans les journaux, des suppositions ont été émises et écrites à mon égard, concernant de l’évasion fiscale. Je tenais à éclaircir les choses. Je suis arrivée en France à l’âge de 20 ans, grâce aux Girondins de Bordeaux, qui me suivaient depuis l’âge de 15 ans. Depuis ce temps, le seul et unique revenu que j’ai perçu est mon salaire de joueur, payé par le club, et rien d’autre. Tous les jours, je me bats pour faire de mon mieux dans ma vie privée comme sur le terrain pour faire gagner l’équipe et marquer des buts, même si c’est plus dur en ce moment. Mais je ne lâcherai rien. Je vais continuer à me battre pour la victoire et marquer des buts », écrit Emiliano Sala.