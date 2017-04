Nantes : René Girard détruit salement Franck Kita

Dans : FC Nantes, Ligue 1.

Quelques mois sont passés depuis son départ du FC Nantes, mais René Girard n'a visiblement toujours pas digéré certaines choses de son passage chez les Canaris. Car si l'entraîneur admet des erreurs, il profite d'un entretien accordé ce dimanche à L'Equipe pour régler son compte à Franck Kita, le fils du président de Nantes. René Girard n'a que du mal à dire de Kita Junior et il ne se prive pas de balancer quelques amabilités au fils du patron du FC Nantes.

Même si René Girard estime avoir eu une bonne relation avec Waldemar Kita, ce n'est visiblement pas le cas avec Franck et cela se sent très rapidement. « Avec le père, je discutais sans problème, on échangeait, c’était peut-être une question de génération. Le fils ? C’est un menteur. Jordan Veretout, je le voulais, j’avais discuté avec lui et il voulait revenir en prêt. On me dit que ça coûte un million d’euros. Il est finalement allé à Saint-Étienne pour 500.000 euros. Je n’étais pas dans le financier, il (Franck Kita) pouvait me raconter ce qu’il voulait. De Préville, je le voulais et on me répond : “De Préville, ce n’est pas bon, c’est trop cher.” (...) Si je commence à regarder le recrutement à Nantes depuis dix ans, ils vont sortir les mouchoirs. Quant aux agents, je n’en ai pas d’attitré, je ne fonctionne pas comme ça. Moi, je n’ai jamais croqué et je ne croquerai jamais. En revanche, si moi je peux me regarder en face, je ne suis pas sûr que Franck Kita… Lui, il peut regarder ses chaussures pour se recoiffer car elles brillaient bien… C’est la seule chose que je pouvais lui envier. Ce n’est pas lui qui va m’apprendre le métier et le football. Le costume est bien trop grand pour lui, il manque d’envergure. C’est un petit enfant gâté. Quand, à partir du 31 août, il évite de passer devant mon bureau, se cache pour ne pas avoir affaire à moi… J’ai 63 ans, lui, il a l’âge que je le mouche, et il n’a même pas le respect de venir me serrer la main », explique, dans le quotidien sportif, René Girard, visiblement pas copain avec le fils du patron du FC Nantes.