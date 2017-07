Nantes : Rémy Riou est en Turquie, son départ se précise

Dans : FC Nantes, Mercato, Ligue 1, Foot Europeen.

Le championnat de Turquie s'apprête à accueillir un joueur supplémentaire venu de Ligue 1. En effet, Ouest-France annonce ce lundi que Rémy Riou, le gardien de but du FC Nantes, est actuellement en train de visiter les installations et de discuter avec les dirigeants d'Alanyaspor. Entraîné par Safet Susic, qui connaît bien le championnat de France et le FC Nantes, le club turc souhaite s'offrir le portier français des Canaris, lequel est lui aussi tenté par cette expérience.

Remplacé par Maxime Dupé dans les buts nantais par Sergio Conceiçao, Rémy Riou a compris qu'à 30 ans son avenir n'était plus réellement à Nantes, malgré la venue de Claudio Ranieri à la place du coach portugais. Cela fait quelques semaines que Riou et Alanyaspor discutent d'un possible transfert, mais la venue du gardien de but en Turquie démontre que les négociations ont avancé dans le bon sens.