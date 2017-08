Nantes : Ranieri le confirme, il attend encore du renfort au mercato

Dans : FC Nantes, Mercato, Ligue 1.

Claudio Ranieri, entraîneur de Nantes, après la défaite 3-0 contre Lille : « Je ne suis pas inquiet. Je parle avec le président, il connait la situation. Nous attendons quelques bons joueurs. Je ne suis pas surpris par le LOSC. J'ai vu le match contre l'Atalanta et les autres amicaux. Je connais très bien Bielsa. C'est une très bonne équipe avec des bons jeunes joueurs. Je pense qu'elle va faire quelque chose de bien en Ligue 1. Lille a mérité de gagner le match. Nous devons afficher plus de caractère et faire les choses différemment. Il nous a manqué aussi un peu de chance, notamment en première période ».