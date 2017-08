Nantes : Quand il n'y en a plus, il y en a encore au mercato

Dans : FC Nantes, Mercato.

Dans l'objectif de renforcer son effectif au plus vite, le FC Nantes multiplie les pistes au mercato avec plus ou moins de réussite en fonction des dossiers.

Depuis quelques heures, et face à une situation urgente, sachant que le FCN est avant-dernier de Ligue 1 après deux journées avec plusieurs blessés de poids, Nantes s'active de tous les côtés sur le marché des transferts. Si l'arrivée de Yassine El Ghanassy est en très bonne voie sachant que le milieu offensif d’Ostende serait à la Jonelière ce mardi pour passer sa visite médicale avant de signer son contrat, le club jaune et vert connaît quelques difficultés avec trois autres dossiers.

Pour Lucas Verissimo d'abord, les Canaris ont fait une offre de 3,5 ME pour le défenseur central brésilien, mais Santos l'a refusé, selon Globo. D'autre part, le FCN a aussi le plus grand mal à boucler le potentiel transfert de Lucca puisque les Corinthians réclament 6 ME pour lâcher leur attaquant, une somme jugée trop élevée par le président Kita. Et concernant Emmanuel Boateng, jeune buteur ghanéen de Moreirense, Nantes aurait été devancé par Levante. Pour compenser ces pistes incertaines, le FCN travaillerait désormais sur les arrivées d'Anthony Mounier (Bologne) et de Jonathan Pitroipa (libre). Rendez-vous au prochain épisode...