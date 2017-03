Nantes : Pas touche à Conceição, les supporters ne font pas de concessions

Dans : FC Nantes, Ligue 1.

Inquiets par rapport à l'avenir de Sergio Conceição au sein du FC Nantes, les supporters des Canaris ont lancé un message d'amour à l'égard de leur entraîneur portugais.

Partira, partira pas à l'issue de cette saison ? Cette question, tous les supporters nantais se la posent à propos de Sergio Conceição. Alors qu'il a révolutionné le FCN depuis son arrivée avec des résultats, puisque les Canaris sont onzièmes de L1 à la trêve internationale du mois de mars, l'entraîneur portugais a la cote sur le marché. Par conséquent et s'il continue sur sa lancée, Conceição sera forcément courtisé en vue de la saison prochaine. Et par peur de perdre leur nouveau coach, les supporters nantais s'activent sur les réseaux sociaux pour convaincre le Portugais. Et c'est notamment le cas de Diego Boustosse, qui a lancé le hashtag #NoSergioNoParty sur Twitter.

« Si Arsenal, Tottenham, Séville, Porto ou l'Inter laissent un message sur son répondeur, ça serait humain de sa part d'hésiter. Mais désormais le FCN et lui, nous avons une histoire en commun, balbutiante, mais aussi belle pour lui que pour nous. On lui doit ce rebond, il nous doit ce coup de foudre. C'est l'envie de rester ensemble. C'est aussi une piqûre de rappel quotidienne de l'obligation de loyauté qui s'impose à lui. C'est aussi une manière de ne pas succomber aux chants des sirènes parce que sa place est, pour le moment, ici.. avec nous », a lancé, sur son blog, le fan des Canaris, désormais suivi par toute la communauté du FCN qui relaye ce message en masse pour conserver Conceição au-delà de la saison en cours.