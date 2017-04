Nantes : Objectif Top 10 ? Conceição ne veut pas se mouiller

Dans : FC Nantes, Ligue 1.

Sergio Conceição, entraîneur du FC Nantes, après la victoire contre Angers (2-1) : « C'était un match important pour nous. On devait passer 40 points, mais ce n'est pas fini. Il faut continuer. C'était un match difficile face à une équipe bien organisée défensivement. On avait des difficultés à trouver les espaces pour créer le danger. On n'a pas eu beaucoup de frappes cadrées, mais nous avions le jeu. Nous marquons, mais ensuite ils gagnent le milieu de terrain. C'est pour ça que j'ai apporté de la fraîcheur. On est parvenus à contrôler le match. Je pense que c'est un résultat juste. Je ne regarde pas beaucoup le classement. C'est serré. Il faudra regarder à la fin. On doit continuer à travailler. On était 19ème quand j'ai pris le groupe. On regarde devant, en faisant attention derrière nous. Le plus important, c'est le travail tous les jours. À l'entraînement, les joueurs ont beaucoup d'envie, et on le voit en match. C'est bien. On va jouer match par match et essayer de finir le plus haut possible. Mais on n'oublie pas qu'on a souffert. Aujourd'hui, c'est difficile de jouer contre nous ».