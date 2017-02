Nantes : Mercato raté, Messi et Cristiano Ronaldo n’ont pas signé

Dans : FC Nantes, Mercato, Liga.

Très en colère mardi soir après l’élimination de son équipe à Lille, Sergio Conceiçao a retrouvé un peu plus de légèreté après la fin du marché des transferts.

L’entraineur nantais, à qui il avait été promis entre quatre et cinq recrues, n’en a longtemps eu qu’une. L’échec de la piste menant à Thomas Heurtaux en provenance de l’Udinese a fait mal, mais les arrivées de dernière minute de Sergio Olivieira en provenance de Porto et Nakouklma qui arrive de Turquie, ont satisfait le technicien portugais, qui voulait absolument renforcer les ailes, après l’arrivée déjà enregistré du Colombien Felipe Pardo. Conceiçao aurait voulu un attaquant de pointe alors que le trio Stepinski, Bammou, Sala ne fait pas vraiment d’étincelles, mais il va se contenter de ces trois arrivées, et ce avec le sourire.

« On n’est pas capable devant. On est contents car on a un groupe plus équilibré. Bon, je voulais Cristiano Ronaldo et Messi mais ce n’était pas possible », a livré dans L’Equipe un Sergio Conceiçao qui a décidé de tourner la page de ce mois de janvier mouvementé. Néanmoins, ce sera toujours moins conflictuel que l’été dernier, où René Girard n’avait pas caché sa déception devant le recrutement effectué par ses dirigeants, ce qui avait débouché sur un début de saison particulièrement difficile.