Nantes : Les Canaris partent en Italie pour leur gardien

Cet été, pour son premier marché des transferts à la tête du FC Nantes, Claudio Ranieri veut recruter un nouveau gardien de but. Et pour trouver son bonheur, il pourrait aller en... Italie.

La saison dernière, Rémy Riou et Maxime Dupé n'avaient pas donné entière satisfaction à Sérgio Conceição. Par conséquent, et pour poursuivre le travail lancé par l'entraîneur portugais, tout en sachant que Riou est en partance pour la Turquie, Ranieri ambitionne de s'attacher les services d'un nouveau gardien. Après avoir tenté le coup sans réussite avec Salvatore Sirigu, qui a finalement signé au Torino, et David Ospina (Arsenal), finalement jugé trop cher, les Canaris changent de proie. Selon Sky Sports Italia, le FCN a fait de Ciprian Tatarusanu sa nouvelle priorité.

Titulaire dans la cage de la Fiorentina et de la sélection roumaine, le portier de 31 ans pourrait aller voir ailleurs cet été, surtout que Marco Sportiello s'apprête à prendre sa place chez les Violets. Par conséquent, Tatarusanu serait ouvert à toutes les opportunités. Et celle de Nantes est réelle puisque le média italien avoue que Waldemar Kita a déjà fait une offre à la Viola pour son gardien. Reste désormais à savoir si toutes les parties arriveront à se mettre d'accord, mais le FCN semble en tout cas prêt à tout pour recruter ce gardien expérimenté.