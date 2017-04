Nantes : Les Canaris et l'Europe, c'est non

Dans : FC Nantes, Ligue 1.

Suite à la défaite de son FC Nantes contre les Girondins de Bordeaux dimanche (0-1), Guillaume Gillet a un peu accusé le coup...

Revenu du diable Vauvert après un début de saison catastrophique sous les ordres de René Girard, Nantes s'était mis à rêver d'Europe en cette fin de saison avec Conceição. Mais Bordeaux a calmé tout le monde en venant s'imposer à La Beaujoire (0-1). Par conséquent, et alors que les Canaris se retrouvent désormais à dix unités du Top 5 à cinq journées de la fin du championnat, la course aux places européennes est d'ores et déjà terminée... Après avoir échoué contre l'ASSE (1-1) et Bordeaux, le FCN, pratiquement maintenu, n'a plus grand-chose à jouer en cette saison même si Guillaume Gillet prétend le contraire.

« On aurait pu faire le bilan après ces deux matches compliqués face à des équipes qui étaient juste devant nous. On a craqué dans cette course à l'Europe, mais on va retomber rapidement sur nos pattes car l’objectif reste le Top 10. Aujourd’hui, malgré le fait de n’avoir pris qu’un point sur six, on reste dixième. À nous de regarder devant et de continuer à prendre des points qui seront importants dans cette quête-là », a lancé, sur But FC, le capitaine nantais, qui demande donc une place finale dans le Top 10. Un objectif que les Nantais auraient signer des deux mains en novembre dernier...