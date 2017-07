Nantes : Kita se réunit avec la Brigade Loire et négocie la paix

Dans : FC Nantes, Ligue 1.

La saison passée avait été très compliquée entre la famille Kita et les supporters de la Brigade Loire. Mais, afin d'essayer de repartir sur de bonnes bases, les dirigeants nantais ont organisé ce samedi, en marge du match amical contre le Genoa, une réunion avec les responsables de cette puissante associations de supporters des Canaris. Et dans un communiqué, le FC Nantes a dressé un bilan largement positif suite à cette rencontre entre Waldemar et Franck Kita d'un côté et la Brigade Loire.

« Aujourd’hui, Waldemar Kita propose et s’engage à renouer un dialogue constructif avec les supporters de la Tribune Loire. La Brigade Loire a montré sa volonté de créer avec le club une ambiance positive et festive. Une volonté soutenue par le Président du club qui souhaite donner à la Brigade Loire les moyens d’améliorer la sécurité des supporters et de relancer les animations dans le stade. Waldemar Kita s’engage personnellement à suivre de près, avec la Brigade Loire, l’organisation et la planification pour les trois prochains mois (…) La Brigade Loire et le FC Nantes ont à cœur de retrouver leur sérénité et de rester l’un des plus beaux publics du football », indique le club nantais au moment de faire un bilan de cette réunion.