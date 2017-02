Nantes : Grâce à l'OM, c'est l'amour avec les supporters nantais

Dans : FC Nantes, Ligue 1, OM.

En battant l'Olympique de Marseille dans un match spectaculaire dimanche (3-2), le FC Nantes a réchauffé le coeur de ses supporters après un début de saison très compliqué et marqué par d'énormes polémiques. Un joli cadeau de Saint-Valentin !

Après des débuts rêvés sous l'ère Conceição, l'euphorie nantaise était quelque peu retombée ces dernières semaines, mais la folie est réapparue d'un coup de baguette magique dimanche soir... En effet, le FC Nantes a mis le feu à La Beaujoire en venant à bout de l'OM dans un match totalement fou (3-2), durant lequel les Nantais ont affiché un très beau visage collectif. Une soirée pas si anodine que cela à Nantes puisque le FCN a marqué trois buts à domicile après en avoir marqué cinq lors des douze premiers matchs de championnat... Un véritable festival que les amoureux du football ont apprécié. Et ce n'est pas Guillaume Gillet qui boude son plaisir, le joueur des Canaris n'ayant pas oublié les gros mouvements d'humeur des fans nantais depuis plusieurs mois.

« C’est très agréable de sortir de ce match avec les trois points. Le scénario était un peu fou, mais il reflète un peu nos intentions de début de match, c’est-à-dire les presser très haut et se créer des occasions. Ça été fantastique, surtout en première période. On aurait même pu avoir un but de plus au moins à la pause… C’est une grande victoire aujourd’hui qui récompense le travail de toute l’équipe. L'ambiance à La Beaujoire ? On a joué devant un stade bien garni et très chaud, et on a retrouvé la Brigade Loire derrière le but. Ça nous a fait du bien et ça nous a donné des ailes. Il faut les remercier car ils ont vécu des moments difficiles, ce n’était pas toujours très agréable de venir nous voir les derniers temps. On leur a fait un beau cadeau de Saint-Valentin », a avoué, sur 20 Minutes, Gillet, qui estime donc que l'histoire d'amour entre le FCN et ses supporters reprend de plus belle avec cette victoire.