Nantes : Conceiçao retire ses attaques sur la Ligue 1

Dans : FC Nantes, Ligue 1.

Dimanche après-midi, après la défaite du FC Nantes à la Beaujoire face à Nancy, Sergio Conceiçao avait mis en cause la tactique du club lorrain, estimant que la manière dont évoluait l'ASNL n'était pas du football. Et le coach portugais rappelait que cela était hélas le cas de nombreuses formations en France. Des propos qui avaient fait tousser pas mal de monde, le technicien ne pratiquant la Ligue 1 que depuis seulement quelques semaines et sans réellement proposer un football chatoyant avec les Canaris.

Ce mardi, avant la rencontre de mercredi à Bastia, Sergio Conceiçao est revenu sur cette histoire et a tenu à préciser sa déclaration. « Je ne critiquais pas la Ligue 1. Je ne veux pas dire qu'en France, on ne joue pas bien. Il y a beaucoup de qualités ici. Je souhaitais seulement dire que le jeu direct était important, seulement ça. Dimanche après la rencontre face à Nancy, je parlais du jeu direct. Au Portugal, beaucoup de matches se jouaient via jeu direct. C'est une façon de gagner. Je suis très heureux de l'opportunité que le foot français me donne d'être ici. C'est magnifique d'être ici, en France », a expliqué Sergio Conceiçao, qui estime avoir été mal compris.