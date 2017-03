Nantes : Conceição reste énigmatique sur son avenir

Dans : FC Nantes, Ligue 1.

Alors qu'il fait le bonheur du FC Nantes, Sergio Conceição ne sait pas encore à quelle sauce il sera mangé la saison prochaine...

Depuis son arrivée en décembre dernier, Nantes est méconnaissable. Groggy et avant-dernier de Ligue 1 après une première partie de saison catastrophique sous les ordres de René Girard, le club nantais a retrouvé des couleurs avec Conceição. Onzième avec 38 points, le FCN se rapproche petit à petit du maintien. Si cet objectif reste en ligne de mire, la saison prochaine est déjà dans toutes les bouches... L'été prochain, Waldemar Kita a promis de mettre les moyens pour que les Canaris visent plus haut la saison suivante. Mais l'objectif prioritaire du président sera de garder Conceição. Jeune entraîneur, le Portugais voit sa cote grimper en flèche depuis plusieurs semaines. Leicester avait même pensé à lui après avoir limogé Ranieri à la fin du mois de février. En vain... Mais qu'en sera-t-il à l'avenir, alors que le FC Porto serait notamment sur les rangs pour le récupérer ? Le technicien portugais a livré sa réponse...

« Si le président Kita ne change pas d’idée, je serai encore là la saison prochaine. Je dois dire merci à la direction du club et à la France de m’avoir donné l’opportunité de travailler ici. Je veux rester. Quand on dit merci, ce ne serait pas juste de sortir comme ça après cinq mois de travail. Après, dans le foot, vous savez mieux que moi… », a lancé, sur Canal + après le nul contre Nice samedi (1-1), Conceição, qui souhaite donc poursuivre son aventure à Nantes. Et son implication le prouve puisqu'il commence déjà à plancher sur la préparation et le recrutement de la saison prochaine, mais tout reste possible...