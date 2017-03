Nantes : Conceição réintègre Harit… pour mieux le vendre

Dans : FC Nantes, Mercato.

Sanctionné pour une sortie nocturne à la veille du match à Bastia (2-2), le milieu offensif de Nantes Amine Harit (19 ans) avait été écarté mercredi dernier.

Heureusement pour lui, la punition de Sergio Conceição n’a pas duré très longtemps. En effet, le pur produit nantais a retrouvé le groupe face à Monaco (défaite 4-0) dimanche. « Ça m’a fait plaisir de rejoindre le groupe et de rejouer. Cela a été un petit moment difficile après une petite erreur de ma part, a reconnu Harit en répondant à Presse Océan. Je sais que ça ne va pas se renouveler. Maintenant, tout ça, c’est du passé. Je laisse ça derrière moi. C’est avec les erreurs qu’on apprend. Je pense que j’ai beaucoup appris de cette erreur. »

Mais malgré la longue discussion avec son entraîneur dans le rond central de Louis-II, sa réintégration est peut-être liée à des raisons financières… Et pour cause, Harit est sûrement le joueur à la plus grosse valeur marchande de l’effectif. Selon la presse italienne, le Torino aurait déjà proposé 12 M€ pour celui qui vient de prolonger jusqu’en 2020. Avec les intérêts du Milan AC et de la Fiorentina, révélés par L’Equipe, les enchères pourraient grimper encore plus haut d’ici l’été prochain...