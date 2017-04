Nantes : Conceiçao plaide totalement coupable pour la défaite

Dans : FC Nantes, Ligue 1, Bordeaux.

Sergio Conceiçao (entraîneur de Nantes après la défaite contre Bordeaux) : « On a commencé pour contrôler le match. Bordeaux doit avoir une occasion en première mi-temps. Il y a eu beaucoup de fautes... Ce n'était pas un match facile face à une équipe compétitive. En seconde période, on perd Rongier et Nakoulma qui a dû prendre 10 coups sur la cheville. Je me trompe parfois aussi dans les choix. Tout le monde doit être concerné par le match. C'est moi le coupable. Beaucoup de petites choses n'ont pas été dans ce match, face à une équipe solide. Ce n'était pas spectaculaire, mais il y avait beaucoup de respect entre les deux équipes. Bordeaux a fait un travail défensif important. On n'a pas de grandes occasions. On a essayé. On avait le contrôle du jeu. Mais l'absence de Valentin Rongier était importante. On a ensuite essayé des choses différentes offensivement... c'était important d'oser. »