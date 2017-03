Nantes : Conceição est sans pitié, il est payé pour ça

Dans : FC Nantes, Ligue 1.

Très vite après son arrivée en décembre dernier, l’entraîneur de Nantes Sergio Conceição a montré sa forte personnalité auprès des acteurs de Ligue 1.

A l’image du technicien toulousain Pascal Dupraz, certains de ses homologues pourront le confirmer. Tout comme son capitaine Rudi Riou, relégué sur le banc des remplaçants derrière Maxime Dupé à Monaco (4-0) dimanche dernier. Un choix sportif que Conceição assume parfaitement.

« On me paie pour choisir et voir qui est le plus en forme. Pour moi, le statut et le salaire ne sont pas importants. L’important, c’est l’équipe, a expliqué le Portugais. Et ils ont un comportement magnifique. Etre capitaine, ça ne veut pas dire qu’on va jouer tout le temps. Et s’il ne joue pas, ce n'est pas pour ça que ce n’est pas un leader du vestiaire. J’ai défini et expliqué des règles quand je suis arrivé. Il n’y a pas de problème quand on parle dans les yeux et qu’on est clair. »

Conceição ne cherche pas d’ami

Et le coach nantais ne compte pas changer de philosophie. « Sinon, je ne serais pas juste avec moi-même. Si je n’ai pas la personnalité pour faire ça, je prends ma valise et je retourne au Portugal, a-t-il confié. Je ne suis pas payé pour être sympathique et me faire des amis dans le vestiaire. Après, je peux devenir ami avec des joueurs, mais ce n’est pas mon objectif. L’objectif, c’est de gagner les matchs. » Avec capitaine Riou sur le banc, si c’est nécessaire.