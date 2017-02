Nantes : Comment Conceição a mangé tactiquement l'OM

Dans : FC Nantes, OM, Ligue 1.

Sergio Conceição, entraîneur de Nantes, après la victoire contre l'OM (3-2) : « On a fait un gros match, avec beaucoup de choses positives. La base de cette victoire est l'organisation tactique défensive. On a conditionné l'adversaire. S'ils sont pressés dans leurs premières phases de construction, ils commettent des erreurs. Mes joueurs ont fait un travail magnifique. On a été dangereux car on a été forts défensivement. On a fait un bon match, avec de la dynamique, du rythme. Mes joueurs ont respecté tout ce qu'on souhaitait mettre en place. On est contents, mes joueurs le sont aussi. Je pense que c'est mérité. Je suis aussi content car on a réagi immédiatement après le but de l'OM. Quand tu vois que mes joueurs respectent les consignes et ont le mental, c'est une équipe forte. Ce n'est pas l'OM qui n'était pas bien. On a fait un grand match. Félicitations aux joueurs qui ont fait un superbe travail ».