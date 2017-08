Nantes : Claudio Ranieri a refusé la signature de Sneijder

Dans : FC Nantes, OGCN, Mercato, Ligue 1.

Recrue star de l’OGC Nice au mercato, Wesley Sneijder sera très attendu en Ligue 1 dans les prochaines semaines. Il faut dire que l’international néerlandais (131 sélections) a un palmarès qui parle pour lui. Libre de tout contrat après quatre saisons réussies à Galatasaray, il a rejoint Nice. Pourtant, d’autres écuries de Ligue 1 auraient pu tenter leur chance. Le FC Nantes y a fortement pensé. Mais finalement, Claudio Ranieri s’est opposé à l’arrivée de l’ancien meneur de jeu de l’Inter Milan en Loire-Atlantique.

« Sneijder, je pouvais le prendre. J’ai failli mais le coach (Claudio Ranieri) ne voulait pas ! » a confié Waldemar Kita à Ouest-France avant de s’exprimer sur le dossier Gaston Ramirez, un temps proche de Nantes, qui s’est finalement engagé à Middelsbrough. « Ils m’en demandaient 14 M € pour un joueur ayant disputé une quinzaine de rencontres dans la saison. Même si c’est un bon joueur, c’est exagéré. Et en plus, il me piquait une place d’extra-communautaire. J’en ai déjà deux et je souhaite réserver les deux autres pour le milieu défensif et l’attaquant » a affirmé le boss du FCN. Selon les dernières indiscrétions, Andrei Girotto et Lucca Borges de Brito pourraient être les deux prochaines recrues nantaises.