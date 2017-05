Nantes : Claquer la porte après le mercato, Girard en a rêvé

Dans : FC Nantes, Ligue 1, Mercato.

Viré de Nantes le 2 décembre 2016 après une fessée contre l'Olympique Lyonnais, que les Canaris retrouvent ce dimanche au Parc OL, René Girard a une nouvelle fois critiqué son ancienne direction.

Il y a cinq mois, le FCN était au plus mal. Ridiculisé comme jamais à La Beaujoire par Lyon (0-6) et avant-dernier de Ligue 1, le club nantais s'était alors séparé de son entraîneur René Girard, arrivé pourtant quelques mois auparavant. Une bonne décision au final puisque Sérgio Conceição a parfaitement redressé la barre, le FCN étant en course pour finir dans le Top 10. Mais ce changement de coach aurait très bien pu intervenir plus tôt dans la saison. En effet, l'ancien champion de France à la tête du MHSC avait déjà failli quitté le navire jaune et vert à la fin du mois d'août après un mercato estival très décevant...

« Démissionner, je l’avais déjà envisagé, plus ou moins, à la fin du premier mercato, le 31 août. J’avais failli partir dès ce moment-là. Le recrutement a été une guerre de tous les jours pour avoir des joueurs capables d’apporter quelque chose. J’ai loupé ce que j’étais venu à faire à Nantes. J’assume l’échec car j’ai ma part de responsabilité, mais il ne dépend pas que d’une personne. Les choses à ne pas refaire ? La première : je ne signerai pas là-bas », a lancé, sur Ouest-France, Girard, qui, confronté à dix départs et cinq arrivées, sans les renforts espérés au milieu de terrain et sur les côtés, avait senti la saison galère. Girard regrette donc encore son faux départ, Kita et le FC Nantes aussi...