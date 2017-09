Nantes : « 1-0, c'est parfait », Ranieri fait son trou

Dans : FC Nantes, Ligue 1.

Claudio Ranieri, entraîneur de Nantes, après la victoire contre Caen (1-0) : « 1-0, c'est parfait. Mais si on pouvait gagner 2-0, ça aurait été encore plus parfait. Je suis satisfait, même si nous devons encore améliorer beaucoup de choses. La deuxième mi-temps était meilleure. Je suis satisfait, tout le monde a bien joué, le onze et les entrants. Le début de match a été bon, ensuite nous avons perdu beaucoup de ballons. La communion à la fin du match, c'est parfait. Plus on gagnera, plus on prendra la confiance, et mieux on jouera ».