Mercato : Nantes va s'offrir un international slovène !

Dans : FC Nantes, Mercato, Ligue 1.

Prudent depuis le début du mercato, le FC Nantes se déchaîne à l'entame de la dernière ligne droite, et à priori ce n'est pas fini. Au lendemain de la présentation officielle d'Andrei Girotto et de Yassine El-Ghanassy, et tandis que l'officialisation de la venue de Kalifa Coulibaly ne devrait plus tarder, un nouveau joueur se profile très sérieusement. En effet, Waldemar Kita a confié à L'Equipe que Rene Krhin allait rapidement s'ajouter à l'effectif mis à la disposition de Claudio Ranieri.

« Il arrive bientôt », a précisé le président du FC Nantes au sujet du milieu international slovène. Agé de 27 ans, Rene Krhin a été formé à Maribor avant de vite rejoindre l'Inter, où José Mourinho lui a fait confiance. Après un départ en Bologne, Krhin est revenu à l'Inter, puis a signé à Grenade il y a deux ans. International slovène à 32 reprises, le milieu de terrain avait encore deux ans de contrat avec le club espagnol, mais la relégation de Grenade lui offre évidemment un bon de sortie.