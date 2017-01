Mercato : Felipe Pardo est arrivé à Nantes et il fait des promesses

Dans : FC Nantes, Mercato, Ligue 1.

Sauf énorme retournement de situation, Felipe Pardo devrait rapidement être le premier renfort du FC Nantes lors de ce mercato d'hiver. En effet, tandis que ses futurs coéquipiers se faisaient éliminer en Coupe de la Ligue, le milieu offensif colombien débarquait en ville avec son épouse et ses deux enfants. Selon Ouest-France, qui était là pour attendre le nouveau joueur nantais, ce dernier doit passer ce mercredi sa visite médicale avant de parapher son contrat qui portera sur un prêt de six mois avec option d'achat à hauteur de 5ME.

Mis plus ou moins sur la touche à l'Olympiakos, Felipe Pardo espère bien se relancer chez les Canaris. « Je n’ai pas beaucoup joué depuis le début de la saison. C’est une bonne opportunité pour moi de venir à Nantes, une grande équipe, avec tant de supporters. Christian Karembeu m’a encouragé à signer. Il m’a toujours soutenu (…) C’est un nouveau challenge pour moi et une vraie chance de redevenir le Felipe Pardo que j’étais en Ligue des Champions, l’an dernier avec l’Olympiakos. Je veux montrer aux gens mon niveau. Jouer, marquer des buts et faire des passes décisives. Je vais tout donner, comme je l’ai toujours fait pour aider le FC Nantes à revenir à une bonne place dans ce championnat. Un championnat homogène et de bonne qualité, avec de grands clubs », a confié, au quotidien régional, le nouveau joueur du FC Nantes.