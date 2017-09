FCN : Une offre à 7 ME pour un Nantais de 16 ans

Dans : FC Nantes, Mercato.

Dans ce marché des transferts complètement fou qui vient de se terminer, personne n’a été épargné par les surenchères permanentes.

Même dans des clubs de Ligue 1 plus modestes, et même pour des joueurs qui n’ont pas un seul match professionnel au compteur. Ainsi, Waldemar Kita a annoncé avoir refusé une offre folle pour l’un de ses plus grands espoirs du centre de formation de la Maison Jaune. Le président du FCN a repoussé une proposition à hauteur de 7 ME pour Abdoulaye Dabo, qui est international U16 français et n’a bien évidemment jamais joué en pro. Kita a ainsi raconté que l’offre venait d’un club italien, mais que les Canaris et le joueur n’ont pas donné suite, dans la volonté de poursuivre leur progression à Nantes.

« Je me réjouis de voir ce jeune homme rester à Nantes. On n'a pas donné suite, il y en a tellement qui se sont brûlés les ailes en partant trop tôt. Heureusement, il est bien entouré », a livré Waldemar Kita, dans une décision d’une rare sagesse, car une telle offre a de quoi faire tourner bien des têtes, surtout à 16 ans.