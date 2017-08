FCN : « Tranquille », Ranieri déchire un chèque de 7 ME

Dans : FC Nantes, Mercato.

Contrairement à Préjuce Nakoulma, qui ne sera pas retenu après avoir réclamé un bon de sortie, Emiliano Sala restera à Nantes.

Et ce malgré l’intérêt du Lokomotiv Moscou, prêt à miser gros sur l’Argentin. En effet, le club russe a proposé plus de 7 millions d’euros pour l’attaquant de 26 ans, selon le président Waldemar Kita. Une belle somme que le dirigeant aurait sûrement encaissée avec plaisir. Mais de son côté, Claudio Ranieri a d’autres priorités. Attaché à l’auteur du seul but nantais cette saison, l’entraîneur des Canaris a bloqué le départ de Sala avec autorité et sérénité.

« Je ne me sépare pas d’Emiliano. Jamais Emiliano ne partira, il reste ici, à Nantes, tranquille », a certifié le technicien italien en conférence de presse. Il faut dire que l’ancien Bordelais, qui avait inscrit 12 buts en L1 la saison dernière, représente la seule certitude en pointe pour Nantes. Malgré l’arrivée de l’attaquant malien Kalifa Coulibaly (26 ans), Sala restera le pilier de l’attaque nantaise. Et le Lokomotiv Moscou a bien compris le message puisqu'il vient d'obtenir le prêt du Lillois Eder.