FCN : Sur un nuage, Kita voit déjà Nantes en Coupe d’Europe

Dans : FC Nantes, Ligue 1.

Après des années d’attente, le FC Nantes va parvenir à ses fins avec la construction d’un stade pour l’été 2022.

Le début d’un nouveau chapitre dans l’histoire des Canaris, qui devront se montrer à la hauteur des investissements réalisés pour cette enceinte. En effet, Waldemar Kita n’acceptera pas de voir une petite équipe nantaise au « Yelo Park », le nom provisoire donné à l'enceinte Non, le président du FCN exigera des résultats suffisants pour retrouver la Coupe d’Europe dans les années à venir. « Oui, dans deux ou trois ans, c’est sûr, a annoncé le Franco-Polonais. Ça va être une obligation d’être européen si on veut avoir ce bel outil qui va nous amener des partenaires, de nouvelles recettes et, surtout, des joueurs ! »

« Le football français devient aujourd’hui très intéressant à tous les niveaux, y compris économique, a confié le dirigeant. Il y a de plus en plus de spectateurs dans les stades parce qu’une certaine dynamique s’est installée grâce au PSG, Monaco, Lyon, Nice ou Marseille. On ne peut pas rester derrière tout ça. Je n’aime pas être le wagon, je préfère être la locomotive. » Nantes redeviendra-t-il une référence dans le foot français ?