FCN : Si Conceição part, Bammou promet l’enfer au mercato

Dans : FC Nantes, Mercato.

Double buteur contre Caen (0-2) samedi dernier, l’attaquant du FC Nantes Yacine Bammou (25 ans) a profité d’une de ses rares titularisations pour s’illustrer.

« Ça faisait un petit moment que je n’avais pas marqué, a reconnu le Franco-Marocain. Le coach m’a fait confiance à cause des blessés ou des suspendus. (...) J’attendais ce moment-là pour prouver de quoi j’étais capable, je suis sûr de mes qualités. » Pourtant, Bammou n’en veut pas à son entraîneur. Au contraire, le natif de Paris souhaite rester à Nantes avec Conceição la saison prochaine. Il s’agit même d’une condition pour l’avant-centre et pour certains coéquipiers.

« Il me reste deux ans de contrat à Nantes, on verra. Si le coach reste, c’est quelque chose de bien. Ça nous pousserait à rester tous, a prévenu Bammou. C’est un super coach. Il a le souci des petits détails, il nous oblige à toujours être concentrés à l’entraînement, rigoureux, ponctuels. Il manquait un peu de boost, on était un peu dans le confort et le coach a amené une petite hargne en plus. » Certain de conserver le technicien portugais, le président Waldemar Kita a intérêt à ne pas se tromper...