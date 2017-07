FCN : Ranieri se frotte les mains, le mercato de Nantes s'accélère !

Dans : FC Nantes, Bordeaux, Ligue 1, Mercato.

Depuis l’annonce de l’arrivée de Claudio Ranieri au poste d’entraîneur, le mercato du FC Nantes ressemble à un long feuilleton, pas franchement palpitant et surtout bien trop calme pour enthousiasmer les foules. Mais dans les prochains jours, plusieurs dossiers sur le feu depuis un petit moment devraient se décanter, à en croire les informations d'Ouest-France. Il s’agit des transferts de Nicolas Pallois (Girondins de Bordeaux) et de Ciprian Tatarusanu (Fiorentina).

Concernant le défenseur central de 29 ans, il semblerait qu’un accord soit désormais tout proche d’être trouvé entre le FC Nantes et les Girondins de Bordeaux. En négociation depuis plusieurs semaines, le transfert pourrait rapidement être conclu même si aucun chiffre n’a filtré pour l’heure. Le joueur a d’ores et déjà donné son accord aux Canaris. Il fait même des pieds et des mains pour signer en Loire-Atlantique depuis plusieurs jours désormais.

Concernant Ciprian Tatarusanu, la signature serait également imminente. Le gardien Roumain est la priorité de Claudio Ranieri depuis la prise de fonctions de ce dernier au FC Nantes. Longtemps pessimistes quant à la finalisation de cette transaction, les dirigeants du récent septième de Ligue 1 pensent désormais pouvoir rapidement boucler l’opération. Deux renforts bienvenus pour Claudio Ranieri, qui renforcerait ainsi sa défense centrale et remplacerait Rémy Riou, parti faire les beaux jours d’Alanyaspor en Turquie.