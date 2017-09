FCN : Ranieri promet du spectacle… quand le PSG viendra

Dans : FC Nantes, Ligue 1, PSG.

Depuis son arrivée à Nantes, Claudio Ranieri fait bien comprendre avec beaucoup d’ironie que si son équipe ne marque pas et produit peu de jeu, c’est parce qu’il est un entraineur italien dans la lignée de la réputation un peu éculée des techniciens transalpins. L’ancien coach de Leicester ne peut toutefois pas satisfaire des prestations rendues, avec deux petits buts marqués depuis le début de la saison. Et quand les journalistes lui demandent s’il compte remédier à cela et enflammer un peu la Beaujoire, ce n’est pas prévenu au programme avant le mois de janvier.

« On doit améliorer la fluidité du jeu, mais nous devons encore travailler beaucoup. Pendant 2 mois, c’est important de faire des points. Je préfère gagner 1- 0 que 5-4. Je suis Italien. Je ne suis pas un magicien. Beaucoup d’équipes jouent de façon spectaculaire… Seul le FC Nantes ne fait pas de spectacle… Le PSG joue très bien, donc, pour voir du spectacle, attendez la venue du PSG », a expliqué le coach des Canaris. Que les supporters ne regardent pas leur calendrier avec trop d’engouement, car la venue de Paris, c’est en janvier 2018.