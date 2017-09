FCN : Ranieri continue de bricoler, mais le Nantes italien le régale

Dans : FC Nantes, Ligue 1.

Claudio Ranieri, entraîneur du FC Nantes, après la victoire contre le MHSC (0-1) : « C'était un match très difficile sur un terrain catastrophique. C'était difficile de jouer au sol. Mais ce sont 3 points très importants pour nous. Nous n'encaissons pas de but. C'était un match très difficile, mais nous avons joué très compact. Je suis très content et satisfait. On va doucement s'améliorer. Je veux que la défense reste très importante. Je suis Italien. C'est l'équilibre de l'équipe. Je dois trouver le 11 qui me représente le plus dans le mois qui vient. Iloki ? Il a fait un gros travail défensif sur Rousillon. Nakoulma ? Il est rentré de sélection la veille du départ, je préfère qu'il ait plus de récupération ».