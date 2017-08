FCN-OM : Kita accuse et exige une sanction contre Maxime Lopez

Dans : FC Nantes, OM, Ligue 1.

Waldemar Kita n'a pas aimé, mais alors pas du tout, l'arbitrage de Frank Schneider samedi lors du match entre le FC Nantes et l'Olympique de Marseille. Mais plus que la validité du but de Lucas Ocampos, qui peut donner lieu à débat, sans toutefois être affirmatif, le président nantais estime que Maxime Lopez méritait d'être expulsé après sa faute sur Diego Carlos, lequel souffre d'une fracture de la clavicule. Car le jeune joueur de l'OM s'en est sorti sans dommage et cela fait hurler le patron du FC Nantes. L'histoire n'en restera pas là promet Waldemar Kita.

« Diego Carlos a la clavicule cassée, j’en ai ras le bol, je vais demander à la commission de discipline qu’elle revoit ce qui s’est passé. Pour moi, ça valait un rouge, l’arbitre voyant le joueur blessé et sortir avant de revenir avec le bras en écharpe. Il y a eu un gros problème d’arbitrage sur ce match. L’arbitre était encore en vacances, c’est de pire en pire, une catastrophe. Il a expliqué que notre joueur n’avait pas été blessé à la jambe, alors il n’a rien eu. On ne peut rien leur dire et il n’y a rien à faire. Mais je vais envoyer un courrier à la commission pour qu’elle revoit les images », annonce, dans L’Equipe, Waldemar Kita, visiblement furieux de la manière dont l’arbitre a oeuvré samedi à la Beaujoire.