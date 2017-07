FCN : Nouveau stade, le rêve de Kita prend forme

Dans : FC Nantes, Info.

A la tête du FC Nantes depuis près de 10 ans, Waldemar Kita ne cesse de réclamer la construction d’un nouveau stade.

« Bordeaux, Lens, Lyon, Lille, Nice... Beaucoup de clubs ont un nouveau stade. C'est essentiel si nous voulons exister au niveau européen », expliquait l'homme d'affaires franco-polonais en mai dernier. Quelques semaines plus tard, son message a fini par passer. En effet, Kita a confirmé qu’il s’était entretenu avec la maire de Nantes, Johanna Rolland, mercredi pour évoquer ce projet.

Un nouveau rendez-vous est même prévu aux alentours du 15 septembre pour faire avancer cette idée qui rend le président des Canaris « optimiste », rapporte Ouest-France. Il faut dire qu’à la Beaujoire, le FCN évolue dans une enceinte mythique, mais non homologuée par l’UEFA et la FIFA. De plus, le stade ne répond pas à toutes les normes de sécurité. C’est pourquoi Kita insiste pour la création d’un nouvel écrin qui serait uniquement financé par des fonds privés. Un argument non négligeable pour convaincre la ville de Nantes.