FCN : Nantes prépare un énorme mercato sauce Doyen Sports !

Doyen Sport a récemment défrayé la chronique dans le cadre de Football Leaks, les méthodes fiscales et morales de ce fonds d'investissement étant dénoncées. Mais cela n'empêchera pas le FC Nantes de travailler activement avec cette société lors du mercato d'hiver. En effet, selon 20 Minutes, Sergio Conceiçao, le nouvel entraîneur des Canaris qui appartient lui aussi à l'écurie Doyen Sports, aurait déjà obtenu la certitude de la signature de trois joueurs. A savoir deux Portugais et un Brésilien, lesquels sont aussi estampillés du fonds d'investissement.

Et Waldemar Kita aurait également donné son accord pour deux autres renforts supplémentaires, dont on ne sait pas encore s'ils seront eux aussi des poulains de Doyen Sports. Notre confrère affirme qu'il pourrait s'agir de deux jeunes joueurs portugais : Tomas Podstawski, qui joue avec la réserve du FC Porto, et Lucas João, attaquant à Sheffield Wednesday. Autrement dit, lors de la deuxième partie de saison, le FC Nantes va très certainement compter cinq nouveaux joueurs. Cela fait un bail que les Canaris n'avaient pas fait un tel mercato d'hiver, Doyen Sports et Waldemar Kita semblent avoir décidé de changer la donne.