FCN : Nantes cherche un gardien, un premier nom sort

Dans : FC Nantes, Mercato.

Potentiellement à la recherche d'un nouveau gardien de but en vue de la saison prochaine, le FC Nantes pourrait jeter son dévolu sur Paul Nardi.

Depuis plusieurs saisons, le club nantais pensait disposer de deux gardiens de haut niveau, mais Rémy Riou et Maxime Dupé s’avèrent finalement décevants sous les ordres de Sergio Conceiçao. Déçu par le titulaire et capitaine durant le mois de février, l'entraîneur portugais a placé le jeune Dupé dans les cages ces deux derniers matchs... sans réussite puisqu'il a coûté un but face à Montpellier samedi suite à une sortie aérienne ratée (2-3). Par conséquent, les Canaris envisagent sérieusement d'investir sur un nouveau portier lors du prochain mercato estival.

Une tendance confirmée par Emmanuel Merceron, suiveur du FCN. « C’est possible qu’ils prennent un gardien si Conceicao reste. Des pistes ? Nardi intéresse plusieurs clubs de Ligue 1, et il est Français... », a-t-il avoué sur Twitter. Prêté par l'AS Monaco au Cercle Bruges après une première partie de saison à Rennes, le jeune gardien de 22 ans pourrait donc débarquer à La Beaujoire l'été prochain pour contenter tout le monde, ou presque...