FCN : Nakoulma exige de partir de Nantes, et vite !

Dans : FC Nantes, Mercato, Ligue 1.

Les sourires sont revenus au FC Nantes après la courte mais précieuse victoire samedi soir à Troyes. Cependant, dans les coulisses, Waldemar Kita et Claudio Ranieri se retrouvent avec un dossier très compliqué à gérer alors que la fin du mercato se profile. En effet, Préjuce Nakoulma, qui a signé à Nantes en janvier dernier en provenance de Kayserispor après une carrière assez compliquée, souhaite partir et le plus vite possible. Le joueur estime que le nouvel entraîneur des Canaris ne lui fait pas confiance et qu'il perd désormais son temps.

Mais l'attaquant de 30 ans a encore deux ans de contrat avec le FC Nantes, et forcément il ne peut pas faire ses valises comme cela. Cependant, le dossier va vite devoir être réglé dans un sens ou dans l'autre par les dirigeants nantais car, comme l'explique ce dimanche L'Equipe, « la situation entre les deux parties s’est particulièrement tendue depuis quelques jours ». Alors, plutôt que de laisser l'ambiance pourrir, le président du FCN et Préjuce Nakoulma devraient avoir très rapidement une explication afin de faire le bon choix pour la suite de la saison du club et de la carrière de l'attaquant burkinabé.