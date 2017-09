FCN : Lucas du PSG à Nantes, Kita y a vraiment cru

Dans : FC Nantes, PSG, Mercato.

Perturbé par le départ surprise du coach Sergio Conceição, le FC Nantes n’a pas manqué d’ambition sur le marché des transferts. On pourrait même dire que le pensionnaire de la Beaujoire a parfois visé trop haut.

Après avoir attiré Claudio Ranieri sur son banc, Waldemar Kita a étudié plusieurs pistes surprenantes. On se souvient par exemple que le président nantais a convoité les gardiens David Ospina et Salvatore Sirigu, avant de contacter les milieux Jordan Veretout et Grzegorz Krychowiak. Mais ce n’est pas tout. Dans les dernières heures du mercato, le dirigeant a tenté d’enrôler un autre joueur du Paris Saint-Germain, l’ailier Lucas (25 ans), condamné au banc des remplaçants cette saison.

Mais comme pour comme l’attaquant lorientais Majeed Waris (25 ans), lui aussi tenté jeudi soir, la piste du Brésilien n’a rien donné. « On aurait voulu un ou deux joueurs de plus. Mais, malheureusement, ça ne s’est pas fait. On n’est jamais content (sourire) », a commenté Kita dans Presse Océan, lui qui s’attendait sûrement à des échecs sur ces tentatives.