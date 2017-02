FCN : Le problème de Nantes est encore et toujours le même

Dans : FC Nantes, Ligue 1.

Sergio Conceição, entraîneur du FC Nantes, après la défaite contre Nancy (0-2) : « On a mis une dynamique offensive intéressante. Ils ont mis en place une stratégie de longs ballons et deuxièmes ballons qui leur a permis de gagner. On doit respecter. On fait une erreur, mais c'est surtout qu'on n'arrive pas à marquer. On a essayé de jouer, de donner du rythme. On en parle toutes les semaines : il faut être efficace. On ne l'est pas pour le moment. Il faut corriger ça. Il faut être concentré tout le temps. Après le premier but, l'équipe a un peu perdu la concentration et l'organisation. Il faut réagir. Il faut être plus équilibrés. Je suis sûr qu'on donnera une bonne réponse mercredi ».