FCN : Le mercato de Kita n’est pas suffisant balance Ranieri

Dans : FC Nantes, Mercato.

Régulièrement en conflit avec ses entraîneurs, le président du FC Nantes Waldemar Kita ne débute pas sa collaboration avec Claudio Ranieri de la meilleure des manières.

En cause, le mercato estival durant lequel les deux hommes ont eu des avis opposés. Rappelons effectivement que le coach des Canaris a refusé plusieurs pistes proposées par son supérieur, donc celle menant à Wesley Sneijder. Et même lorsque le technicien a donné son accord pour la venue de certaines cibles, à l’image de Rémy Cabella, les joueurs en question ne sont pas tous venus. Résultat, Ranieri n’est pas satisfait et ne le cache pas.

« Le président a fait son maximum pour me satisfaire. Maintenant, si on me demande si je suis content, c’est non, a lâché l’Italien contacté par Ouest-France. Je ne suis pas content, mais j’entends les difficultés de ce mercato. Ce mercato a été difficile pour lui et pour moi aussi. J’ai refusé des joueurs, mais j’ai aussi dit oui à beaucoup de joueurs qu’il m’a proposés, sauf qu’il s’est avéré impossible de les prendre. »

Ranieri pense au mercato hivernal

« Le mercato est terminé, donc il faut travailler. Maintenant, je veux jouer, s’est projeté l’ancien coach de Leicester. Quand il y a beaucoup de refus, il faut aussi dire oui à la fin… Il y a des joueurs et j’aime ces joueurs. Je dois travailler avec eux. Le président est plus supporter que moi. Je suis donc convaincu que si je lui dis qu’il me manque un joueur, il le fera en décembre. » A croire que Ranieri a déjà hâte de préparer le prochain mercato avec Kita...