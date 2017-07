FCN : Le méchant de l'affaire, c'est Kita balance Conceiçao

Dans : FC Nantes, Mercato, Foot Europeen.

Entraîneur du FC Porto depuis le mois dernier, Sergio Conceiçao est revenu sur son départ mouvementé du FC Nantes... en taclant le président Waldemar Kita.

Auteur de véritables miracles à la tête des Canaris en deuxième partie de saison dernière, avec une septième place finale en Ligue 1, Sergio Conceiçao a quitté le navire jaune et vert par la toute petite porte. Un mois et demi après avoir prolongé son contrat jusqu'en 2020, le technicien portugais avait effectivement quitté le FCN pour rejoindre son club de cœur, le FC Porto. Ce départ forcé a fait beaucoup de grabuge à Nantes. Même si le club nantais s'est relevé depuis en faisant venir Claudio Ranieri, la plaie n'est pas encore refermée alors que la nouvelle saison approche. Et ce n'est pas l'explication de Conceiçao qui va arranger les choses...

« Avant de prolonger avec Nantes, le président m'avait tapé dans la main et m'avait dit que si un grand club me contactait il ne me mettrait pas de bâton dans les roues. Quand j'ai su que le FC Porto s'intéressait à moi, j'étais le lendemain matin à Nantes pour le dire en face à face au président. La plupart des gens ne connaissaient pas cet accord verbal qui, pour moi, vaut autant ou plus qu'une clause ou un contrat signé. Or il n'a pas été respecté et on a essayé de compliquer au maximum mon départ. Ce divorce a été difficile pour tout le monde. Pour le club, pour les supporters, et pour moi. Mais c'est la vie. J'ai prolongé mon contrat et un mois plus tard un club comme le FC Porto s'est présenté. Pourquoi je n'aurais pas pu partir ? Je n'ai rien fait de grave, je n'ai trompé personne, j'ai été franc et correct avec les gens », a lancé, sur la revue officielle de Porto, Conceiçao, qui refuse donc de porter le chapeau en avouant que Kita n'a pas respecté sa parole. On attend désormais la réponse du président nantais...