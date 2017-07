FCN : La méthode Ranieri fait des heureux à Nantes

Dans : FC Nantes, Ligue 1.

Titulaire indiscutable sous Sergio Conceiçao, Léo Dubois devrait conserver sa place sur le côté droit de la défense du FC Nantes malgré la nomination de Claudio Ranieri. Auteur de 7 passes décisives en Ligue 1 la saison passée, le défenseur de 22 ans s’est confié à nos confrères de Ouest-France sur la méthode de l’ancien coach de Leicester. Après un stage à Annecy conclu par une victoire face à Genève (2-0) et un nul contre Lausanne (2-2), les premiers ressentis sont plutôt positifs.

« Le stage a été positif pour tout le monde. On est monté un peu en puissance. Ranieri ? Il est proche de nous au quotidien. Il parle beaucoup avec ses joueurs. Il y a aussi beaucoup de travail avec ballon, les exercices et les charges de travail passent mieux au niveau des jambes. J’avais l’image d’un coach compétent et expérimenté et c’est le cas. Il apporte quelque chose de nouveau à travers ses entraînements et sa façon de voir le football » a expliqué le latéral droit du FC Nantes, dont le contrat expire dans un an. Les Canaris ont encore deux match amicaux pour préparer au mieux la première journée de Ligue 1 contre le LOSC de Bielsa, face à Ingolstadst puis contre Hull City.