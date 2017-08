FCN : La maison jaune est en ruine, Ranieri adore ça !

Dans : FC Nantes, Ligue 1.

Après deux défaites en autant de journées en Ligue 1, Nantes doit absolument réagir à Troyes ce samedi (20h) malgré les nombreuses absences.

Victimes de l’hécatombe face à l’Olympique de Marseille, Diego Carlos, Valentin Rongier et Alexander Kacaniklic sont absents. Tout comme le défenseur central Nicolas Pallois, suspendu. Et si les recrues Andrei Girotto et Yassine El Ghanassy sont qualifiées, Claudio Ranieri sait qu’il sera difficile de les intégrer quelques jours après leur arrivée. Dans ces conditions, l’Italien devra justifier sa réputation de bricoleur, ce qui n’a pas l’air de le déranger.

« C’est vrai que je dois bricoler mais j’aime ça, a réagi le coach des Canaris. Après le mercato, je devrais bricoler encore un mois le temps de bien connaître tous les joueurs. Je dois beaucoup travailler. C’est une année fondamentale pour la construction de la maison. Les fondations sont très importantes. » En attendant de solidifier la maison jaune, il faudra déjà affronter une formation troyenne dont la construction semble terminée.

Un adversaire en avance

« Troyes est une équipe phénoménale, sans grand joueur, mais avec une organisation parfaite, a commenté Ranieri. Ils jouent à onze. C’est une formation bien organisée, concentrée, agressive. Troyes est une équipe, nous, on doit encore beaucoup travailler. » Rappelons que l’ESTAC reste sur une étonnante victoire à Nice (2-1) la semaine dernière. Les Nantais sont donc prévenus.