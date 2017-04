FCN : La houleuse conférence de presse de Conceiçao

Dans : FC Nantes, Ligue 1.

Personnage sanguin, Sergio Conceiçao n’a pas du tout aimé la conférence de presse de jeudi, au cours de laquelle le gardien désormais remplaçant Rémy Riou a surtout été interrogé sur les choix de son entraineur de le laisser sur le banc. Résultat, ce vendredi, l’entraineur portugais était remonté comme un coucou. Il s’est présenté devant les médias en attaquant d’entrée de jeu sur l’orientation des questions posées la veille à Riou. « Hier, 12 questions sur l’avenir de Rémy Riou, une sur le match. J’ai donc appelé Maxime Dupé (gardien de but du FCN) pour parler du match. Moi, je le laisse parler du match. Au revoir », a lancé l’ancien joueur de la Lazio Rome. Les journalistes n’ont pas apprécié les critiques, et devant la tournure houleuse des débats, ils ont quitté la salle de presse. Résultat, Conceiçao ayant aussi tourné les talons, laissant le pauvre Maxime Dupé, le gardien titulaire, seul. Selon 20 Minutes, ce dernier ne s’est vu poser aucune question, dans cette chaude passe d’armes entre le coach portugais et les médias.