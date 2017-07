FCN : Fin d'histoire houleuse avec Nantes ? Riou balance

Dans : FC Nantes, Mercato, Ligue 1.

Officiellement transféré à Alanyaspor en Turquie, Rémy Riou est revenu dans les colonnes de Ouest-France sur son départ du FC Nantes. Poussé sur le banc par Sergio Conceiçao la saison dernière, le dernier rescapé de la remonté en Ligue 1 estime que le changement de coach avait peu de chances de voir évoluer les choses.

« J’ai entendu beaucoup de beaux discours. Et de la part de tout le monde. Je savais que mon futur allait s’écrire ailleurs. Une fois qu’il y a un problème de tête, c’est pour longtemps. Cela ne se soigne pas en deux ou trois mois, ni même avec un changement de coach » balance l’ancien capitaine du FCN avant de poursuivre. « On espère forcément faire changer d’avis un nouvel entraîneur mais je crois que les dés étaient pipés d’avance. C’est pour ça que je me suis renseigné très tôt pour trouver une porte de sortie. Je peux me regarder dans un miroir, je n’ai jamais triché ». Divorce houleux entre le joueur et Nantes, après une aventure longue de cinq ans. Place désormais à une nouvelle aventure en Turquie pour le gardien de 29 ans.